"Nog geen netwerk in Italië gevonden dat Amri ondersteunde"

Door: redactie

29/12/16 - 18u34 Bron: Belga

Paolo Gentiloni. © afp.

Er is in Italië (nog) geen netwerk gevonden dat Anis Amri ondersteund heeft bij het plannen van zijn aanslag in Berlijn. Dat heeft de Italiaanse premier Paolo Gentiloni vandaag gezegd. Eerder op de dag had een Italiaanse procureur gezegd dat criminele milieus vaak een soort van logistieke steun verlenen.

"Het onderzoek heeft in Italië geen netwerken aan het licht die Amri geholpen zouden hebben", aldus Gentiloni op een eindejaarspersconferentie in Rome.



De Italiaanse politie onderzoekt alle voormalige kennissen van de Tunesiër, die vrijdag in Milaan werd doodgeschoten bij een identiteitscontrole. De 24-jarige Amri kwam in 2011 aan op Lampedusa en bracht vier jaar door in een cel in Sicilië.



Procureur Franco Roberti, gespecialiseerd in terreurbestrijding, had in een interview in La Repubblica gezegd dat Italië niet enkel een doorgang is voor terroristen. "In ons land wordt vaak logistieke steun verleend aan terroristen. Dat kan gaan over het leveren van identiteitspapieren, onderdak bieden,..." Uit het internationale onderzoek blijkt dat Amri over een zestal paspoorten beschikte.



Roberti én Gentiloni erkennen dat er nog steeds een risico bestaat op een aanslag in Italië. "We weten dat de gevaren van buitenaf kunnen komen", aldus Gentiloni.