Aanslag Berlijn: opgepakte Tunesiër vrijgelaten

bewerkt door: redactie

29/12/16 - 15u35 Bron: Belga

© afp.

De Tunesiër die gisteren werd opgepakt in het kader van het onderzoek naar de aanslag in Berlijn, is opnieuw vrijgelaten. Dat meldt het Duitse federale parket.

Anis Amri © AP. Gisteren luidde het dat de veertigjarige Tunesiër een vermoedelijke contactpersoon was van zijn landgenoot Anis Amri, de verdachte van de bloedige aanslag op een kerstmarkt in Berlijn.



Gsm

De speurders waren de man op het spoor gekomen door het onderzoeken van de communicatiegegevens van Anis Amri. Het nummer van de woensdag opgepakte man was in de gsm van Amri opgeslagen. De bondsprocureur heeft geen arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de man, klinkt het nu bij het parket.



Amri reed op 19 december met een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Bij die aanslag vielen 12 doden.