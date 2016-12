"Contactpersoon Anis Amri in voorlopige hechtenis genomen"

Door: redactie

28/12/16 - 14u22

© reuters.

In Berlijn is iemand in voorlopige hechtenis genomen in verband met de aanslag op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad. Meer details ontbreken nog.



Volgens Der Spiegel gaat het om een vermoedelijke contactpersoon van de veronderstelde dader, Anis Amri. Het is een veertigjarige Tunesiër die in Berlijn leeft. Zijn woonst en zaak in Tempelhof zijn vanmorgen doorzocht, aldus het magazine.



De speurders waren de man op het spoor gekomen door het onderzoeken van de communicatiegegevens van Anis Amri.