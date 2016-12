"Amri reisde na aanslag Berlijn via Nederland naar Milaan"

Door: redactie

28/12/16 - 10u23

Amri werd gesignaleerd aan het station van Milaan. © reuters.

Anis Amri, de dader van de aanslag in Berlijn, is op zijn vlucht naar Italië door Nederland gereisd. Dat hebben Italiaanse en Franse media gemeld. In zijn rugzak vonden speurders een Nederlandse simkaart, die hij weliswaar niet heeft gebruikt.

De Italiaanse krant 'La Repubblica' stelt dat Italiaanse onderzoekers in de bagage van Amri een telefoon met "bijzondere simkaarten" hebben gevonden. De kaarten zijn tijdens een reclameactie van een telecommunicatiebedrijf uitsluitend in Nederland uitgedeeld tussen 20 en 22 december. Dat gebeurde exclusief in Breda, Nijmegen en Zwolle.



Amri moet zijn vluchtroute dus hebben voortgezet vanuit een van de drie Nederlandse steden. Nijmegen lijkt daarbij het meest vanzelfsprekend: de stad ligt het dichtst bij de grens met Duitsland.



Overigens doorzocht de Duitse politie op 22 december nog een asielcentrum in het Duitse Emmerich, ze gingen daarbij op zoek naar sporen van Amri. De 24-jarige Tunesiër stond in dat centrum als asielzoeker geregistreerd. Emmerich ligt 20 kilometer ten oosten van Nijmegen. Lees ook Trucker sprak met Amri terwijl hij op de vlucht was: "Hij vroeg de weg naar Lyon"

Brussel-Noord? De website van FlixBus meldt dat er dagelijks drie bussen vanuit Nijmegen naar Lyon vertrekken: de eerste houdt halt in Brussel-Noord, de tweede in Düsseldorf, de laatste in Parijs. © RV. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV heeft de Tunesiër inderdaad op woensdagavond 21 december een Flixbus, een intercitybus, genomen in Nijmegen naar het Franse station Lyon-Part-Dieu waar hij in de namiddag van donderdag 22 december werd gesignaleerd.



De website van Flixbus vermeldt dat bij er bij een vertrek in Nijmegen om 17.15 uur een tussenstop is in Düsseldorf, bij vertrek om 23.59 uur is er eentje in Parijs. De aankomst is respectievelijk 11.20 uur en 14.30 uur de volgende dag.



Er vertrekt echter dagelijks nog een derde bus uit Nijmegen, om 14.45 uur. volgens de website van Flix zou die om 18 uur halt houden aan het treinstation Brussel-Noord. Het lijkt dan ook goed mogelijk dat Amri via Nijmegen door België is gereisd. Of hij daadwerkelijk in ons land is uitgestapt, is niet geweten.