Vluchtroute terrorist Berlijn: Amri kocht treinticket in Lyon

Door: redactie

26/12/16 - 18u34 Bron: Belga

Amri werd doodgeschoten in Milaan. © epa.

Anis Amri, de verdachte van de terreuraanval op de kerstmarkt van Berlijn, is na de aanslag wel degelijk via Frankrijk naar Italië gereisd. De 24-jarige Tunesiër werd donderdagnamiddag, dus drie dagen na de aanslag, in het station van Lyon Part-Dieu door bewakingscamera's gefilmd. Dat werd uit bronnen bij het onderzoek vernomen.

Op de beelden is te zien dat de man alleen onderweg is. Volgens de Franse zender BFM TV hebben de speurders ook bevestigd gekregen dat de verdachte in Lyon zijn treinticket kocht richting de Italiaanse stad Milaan, met overstap in Chambéry.



Amri had op 19 december twaalf mensen om het leven gebracht bij een aanval op de kerstmarkt van Berlijn. In de nacht van donderdag op vrijdag werd hij in de buurt van Milaan doodgeschoten bij een vuurgevecht met de Italiaanse politie.



Er werd al langer van uitgegaan dat Amri via Frankrijk naar Italië was gereisd, maar tot nu toe waren er geen bewijzen voor die stelling bekendgemaakt. Hoe de verdachte van Berlijn naar Frankrijk kon reizen, is nog niet duidelijk.