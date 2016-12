Undercoveragenten in middernachtmis: voor het eerst ook in België

Karen Van Eyken

24/12/16

© photo news.

Over heel Europa en ook in ons land zullen kerstvieringen extra in de gaten worden gehouden in de nasleep van de aanslag in Berlijn. Er zijn geen concrete aanwijzingen voor gevaar maar politiediensten zullen druk bijgewoonde middernachtmissen observeren. Aan de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen zal extra bewaking staan en aan de basiliek van Koekelberg zullen agenten in burger een oogje in het zeil houden. Dat meldt VTM Nieuws.

In Mechelen wordt de middernachtmis met Kardinaal De Kesel extra in de gaten gehouden. De politie wil er verder geen details over kwijt.



Ook de 800 gelovigen in Koekelberg krijgen extra politiebewaking, onder meer met agenten in burger. Dat is nooit eerder gebeurd.



"Er is geen specifieke dreiging", verklaart korpschef Johan Berckmans van de politiezone Brussel-West. "Maar het gaat om een massabijeenkomst en bij zo'n bijeenkomst bestaat er een verhoogd risico, dus we moeten aanwezig zijn."



In Frankrijk krijgen 2.400 kerken extra bewaking. In Straatsburg worden gelovigen gecontroleerd bij het binnengaan. In de Duitse stad Keulen is er extra toezicht, net zoals in Frankfurt, Hannover en andere steden.



In België is er geen sprake van een concrete dreiging maar toch. "We weten van een bedreiging op zogenaamde 'soft targets', plaatsen waar veel mensen bijeenkomen", zegt minister van Binnenlandse Zaken Jambon. Hij roept mensen op om zeker niet weg te blijven van kerstmarkten of middernachtmissen. "Dat is net wat de terroristen willen."