Duitse politie versterkt aanwezigheid rond kerken

Door: redactie

24/12/16 - 16u47 Bron: Belga

© getty.

Na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, geldt in heel wat Duitse steden een verhoogde aanwezigheid van de politie tijdens de middernachtmis.

In Hannover en Frankfurt bijvoorbeeld hebben de agenten orders gekregen om extra toezicht te houden tijdens de middernachtmis. Aan de Dom in Keulen zullen agenten de in- en uitgangen bewaken. Maar in andere grootsteden zoals Hamburg en Saksen zal de politie dan weer niet zichtbaar aanwezig zijn.



Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière beklemtoonde dat ondanks de dood van de vermoedelijke terrorist Anis Amri het dreigingsniveau hoog blijft in Duitsland.