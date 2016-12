Jambon: "Uitwisseling treingegevens nodig"

Door: redactie

video Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vindt dat de Europese lidstaten de gegevens van passagiers op internationale treinen beter zouden moeten bijhouden en uitwisselen.

Lijsten van vliegtuigen zullen in elk geval bijgehouden worden. Dat heeft het parlement gisteren nog goedgekeurd. Maar Jambon wil dat systeem dus uitbreiden.



Anis Amri, de vermoedelijke dader van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt, kon zonder problemen met de trein vanuit Frankrijk naar Italië reizen. Dat is perfect wettelijk in de Europese Unie, maar Jambon wil daar dus verandering in brengen.



"We moeten kijken wat er mogelijk is en dat ook aftoetsen bij de sector. Maar het is duidelijk geworden dat een maatregel zich opdringt", aldus Jambon.