Dit zijn de agenten die Anis Amri onschadelijk maakten

redactie

23/12/16 - 11u53

Luca Scatà en Cristian Movio © Facebook.

Luca Scatà en Cristian Movio, dat zijn de twee agenten die vannacht omstreeks 3.00u Anis Amri onschadelijk hebben gemaakt. Ze onderschepten de vermoedelijke dader van de aanslag in Berlijn in Sesto San Giovanni, een voorstad van Milaan.

Agent Cristian Movio revalideert in het ziekenhuis. © Polizia di Stato.

Toen ze hem vroegen om zijn documenten te tonen, deed hij alsof hij ze aan het zoeken was in zijn rugzak en greep dan naar zijn wapen. Amri schoot Movio in de schouder, maar Scatà reageerde razendsnel. Hij schoot Amri dood.



Luca Scatà is nog maar negen maanden in dienst. Hij wordt op zijn Facebookpagina overstelpt met felicitaties. Ook de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti loofde beide agenten voor hun moed. "Het zijn twee jonge mannen die hun plicht hebben gedaan en de maatschappij een grote dienst hebben bewezen", zei hij op een persconferentie.



Cristian Movio werd al geopereerd in het ziekenhuis van San Gerardo di Monza. De Italiaanse politie hebben al een foto verspreid van de gewonde agent. Hij stelt het goed.