Anis Amri doodgeschoten in Milaan. Net voor zijn dood riep hij 'Allahu Akbar'

KVE

23/12/16 - 10u34 Bron: Reuters, La Reppublica, Die Welt, THe Guardian

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti heeft bevestigd dat terreurverdachte Anis Amri door de veiligheidsdiensten is doodgeschoten in een voorstad van Milaan.

De vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn is dus omgekomen tijdens een schietpartij.



Routinecontrole

Anis Amri werd vannacht om 3u bij een routinecontrole te voet onderschept in Sesto San Giovanni, een voorstad van Milaan. Toen twee agenten aan hem vroegen om zijn documenten te tonen, deed hij alsof hij ze aan het zoeken was in zijn rugzak en greep dan naar zijn wapen.



"Allahu akbar"

Hij heeft geschoten en daarbij een politieman geraakt in de schouder. Als reactie daarop begonnen de agenten ook te schieten en hebben hem dodelijk getroffen. De agent die niet door Amri was verwond, heeft hem uiteindelijk doodgeschoten. Net voor hij stierf, riep hij "Allahu akbar".



Gewond

Politieman Luca Scata (29) die het dodelijke schot loste, was nog maar negen maanden in dienst. De gewonde agent, Cristian Movio (35), is overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar.



Treinticket

Na de schietpartij vond de politie een treinticket in de jaszak van de dader. Daaruit zou blijken dat hij de trein had genomen van Chambéry in de Franse Alpen en zo via Turijn naar Milaan is gekomen. Daar kwam hij vannacht rond 1 uur aan. Hij wilde daarna overnachten op de parking van een winkelcentrum in Sesto San Giovanni. Daar werd hij door de politie aan een controle onderworpen met de gekende gevolgen.



Vingerafdrukken

Voor de rest had de verdachte geen papieren op zak maar zijn vingerdrukken komen overeen waardoor er geen twijfel mogelijk is dat het om Anis Amri gaat. De Italiaanse politie beschikte in haar databank al over zijn vingerafdrukken omdat de verdachte eerder al 4 jaar in een Italiaanse gevangenis had gezeten.



Hulp

Volgens de Italiaanse minister is het duidelijk dat Amri hulp gekregen heeft bij zijn vlucht om uit handen van de politiediensten te blijven. Eerst zou hij via Parijs naar Lyon gegaan zijn en vandaar naar Chambéry om van daaruit naar Italië te gaan met de trein.



Zelfde wapen

Het is ondertussen ook duidelijk geworden dat het wapen waarmee Amri op de agenten schoot hetzelfde is als datgene waarmee hij de Poolse vrachtwagenchauffeur heeft omgebracht in Berlijn.



Trots

Zowel de minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti als de Italiaanse premier Gentiloni verklaarden ook erg trots te zijn op de twee agenten die Amri wisten te neutraliseren. "Het zijn twee jonge mannen die hun plicht hebben gedaan en de maatschappij een grote dienst hebben bewezen."



Het onderzoek is nu in handen van de antiterreurcel.