Terreurverdachte Anis Amri na aanslag gefilmd voor moskee in Berlijn

23/12/16

Anis Amri, de hoofdverdachte van de aanslag van maandag op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad Berlijn, is acht uur na de aanslag gefilmd voor een moskee die vermoedelijk wordt bezocht door islamistische extremisten. Het gaat om dezelfde moskee dan die welke donderdagavond door de politie werd bestormd in het kader van het onderzoek naar de aanslag.

© rv. Volgens de Berliner Zeitung gebruikte de politie daarbij flashgranaten en braken ze de deur open met explosieven. Anis Amri zou enige tijd in het gebedshuis doorgebracht hebben nadat hij in juli vorig jaar aangekomen was in Duitsland. De bewuste moskee staat bij de Duitse inlichtingendienst op een zwarte lijst van draaischijven van islamisten. De zoektocht zou op het eerste zicht niets opgeleverd hebben.



Bewakingsbeelden

Op de bewakingsbeelden, die nu door lokale televisiezender rbb online werd gezet, is de 24-jarige Tunesiër te zien voor het gebouw in de wijk Moabit, op vier kilometer van de Breitscheidplatz, waar de aanslag plaatsvond. Rbb verklaarde, verwijzend naar transcripties van telefoongesprekken door de veiligheidsdiensten, dat de moskee in kwestie geleid wordt door salafisten, die naar zichzelf verwijzen als "de moskee van IS-mensen in Berlijn". EIL: Anis Amri nach Attentat auf #Breitscheidplatz Dienstag früh in Moabit gesichtet. @rbbabendschau liegen Überwachungsaufnahmen vor. pic.twitter.com/SPmdidRiPM — rbb|24 (@rbb24)