Politie bestormt moskee in Berlijn

Door: redactie

22/12/16 - 19u22 Bron: Belga

Agenten doorzochten ook een bus in hun klopjacht op Anis Amri. © epa.

De politie van Berlijn heeft een moskee in het district Moabit bestormd in de zoektocht naar de vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad. Dat meldt de Berliner Zeitung. Volgens de nieuwssite RBB zou Anis Amri er kort na de aanslag gefilmd zijn door bewakingscamera's aan de uitgang van de moskee.