Scherpere grenscontroles aan grenzen met België en Nederland na aanslag Berlijn

Door: redactie

22/12/16 - 13u23 Bron: ANP

Archiefbeeld van verscherpte grenscontroles aan de Duits-Belgische grens op 23 maart, een dag na de aanslagen in ons land. © epa.

Duitsland heeft controles aan de grenzen met Nederland en België in de deelstaat Noordrijn-Westfalen verscherpt naar aanleiding van de aanslag maandag op de kerstmarkt in Berlijn. De politie heeft dat vandaag bekendgemaakt.

In Duitsland is op dit moment een klopjacht gaande op de vermeende dader van de aanslag, de 24-jarige Tunesiër Anis Amri. Inmiddels zijn door de verscherpte controles al twee andere, door de Duitse justitie gezochte personen tegen de lamp gelopen. Een 25-jarige man werd gezocht omdat hij na een veroordeling tot twee jaar cel voor zware diefstal zijn voorwaarden had geschonden. De tweede man werd eigendomsdelicten ten laste gelegd. De 21-jarige had bij de controle een vervalst Grieks paspoort bij zich.