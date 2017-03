Francken wacht uitspraak Europees hof gespannen af: "Kan einde van Europees asielbeleid betekenen"

Robbe van Lier

5/03/17 - 13u35 Bron: vtmnieuws.be

© photo news.

Visumkwestie Dinsdag spreekt het Europees hof zich uit in een Belgische zaak over de toekenning van een humanitair visum aan een Syrisch gezin. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wacht de uitspraak "gespannen" af. "Ik hoop op gezond verstand", zei hij vanmiddag.

"Er is wel wat spanning in Europa", blikt Francken bij VTM NIEUWS vooruit naar de uitspraak van het Europees hof over de toekenning van een humanitair visum aan een Syrisch gezin. Die zaak werd voor het Europees Hof van Justitie gebracht door de Belgsiche Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het gaat hierbij niet om de fors gemediatiseerde zaak rond een Syrisch gezin met twee kinderen dat vanuit de Belgische ambassade in Beiroet (Libanon) humanitaire visa had aangevraagd in ons land. Wel om een gelijkaardige zaak van een koppel met drie kinderen.



Een rechter had Francken verplicht een visum af te leveren op straffe van een dwangsom, maar Francken weigert dat. Een van zijn argumenten is dat de aanvraag in ons land moet gebeuren, niet in een Belgische ambassade of een consulaat.



"Deze zaak gaat over alle Europese consulaten en ambassades. Het gaat erom of we onze grenzen verleggen naar de ambassades en consulaten in alle landen over de hele wereld", zegt Francken. "Ik wil niet verplicht worden iedereen een humanitair visum te moeten geven die erom vraagt. Dat gaat potentieel om miljoenen mensen, gezien er in totaal 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd zijn."



Maar wat als het Europees hof Francken niet volgt? "Het is wachten op het arrest. Maar er is wel degelijk over een plan-B nagedacht. En in dat geval moet de wet aangepast worden, zodat de rechters geen progressieve interpretatie meer kunnen doen. Want dat zou het einde van het Europees asielbeleid betekenen."