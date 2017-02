Advocaat-generaal EU-Hof geeft Theo Francken ongelijk in visumrellen

Door: redactie

7/02/17 - 10u01 Bron: Belga

© photo news.

visumrel De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie geeft staatssecretaris Theo Francken (N-VA) ongelijk in de veelbesproken zaak over de toekenning van een humanitair visum aan een Syrisch gezin. Voorlopig gaat het slechts om een niet-bindend advies, de uitspraak ten gronde volgt pas later.

Vandaag komt de advocaat-generaal met zijn advies over de visazaak. Is een advies, rechters HvJ beslissen finaal in Grote Kamer. — Theo Francken (@FranckenTheo) Over de humanitaire visa was de jongste maanden veel te doen. Een gezin met twee kinderen wil via zo'n visum in ons land asiel aanvragen. Een rechter had Francken verplicht een visum af te leveren op straffe van een dwangsom, maar Francken weigert dat. Een van zijn argumenten is dat de aanvraag in ons land moet gebeuren, niet in een Belgische ambassade of een consulaat. Het gezin in kwestie had de visa in de ambassade in Beiroet (Libanon) aangevraagd.



Het is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die in een gelijkaardige zaak naar het EU-Hof is gestapt en wil weten hoe de Europese verordening die van toepassing is, geïnterpreteerd moet worden. Op de uitspraak is het nog even wachten, maar de conclusie van advocaat-generaal Mengozzi van het EU-Hof viel vandaag.

"Reëel risico op onmenselijke behandeling" Mengozzi volgt de redenering van Francken niet. Volgens hem moeten de lidstaten een humanitair visum afgeven "wanneer zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat bij weigering personen die om internationale bescherming verzoeken, zullen worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen".



Voor Mengozzi "staat het vast dat verzoekers in Syrië in elk geval een reëel risico liepen op een uiterst onmenselijke behandeling die duidelijk onder het verbod van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie valt". Volgens de advocaat-generaal kon ons land - "vooral gezien de beschikbare informatie over de situatie in Syrië" - niet tot de conclusie komen dat niet hoefde te worden voldaan aan de positieve verplichting die voortvloeit uit dat artikel 4 van het Handvest.

Advies Slotsom: de advocaat-generaal raadt het Hof aan om op de vragen van de Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te antwoorden dat een EU-lidstaat "waarbij een onderdaan van een derde land een aanvraag indient om op humanitaire gronden een visum met territoriaal beperkte geldigheid te verkrijgen, een dergelijk visum dient af te geven wanneer zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat bij weigering daartoe het directe gevolg is dat die onderdaan een behandeling dreigt te ondergaan die in strijd is met artikel 4 van het Handvest, en hem een wettelijke mogelijkheid wordt ontnomen om gebruik te maken van zijn recht om in die lidstaat internationale bescherming aan te vragen".

Algemeen belang van de zaak Naar aanleiding van de zaak contacteerde Francken zijn Europese collega's, om hen ervan te overtuigen dat de uitspraak verregaande implicaties kan hebben voor het asiel- en migratiebeleid in de EU. Uiteindelijk zullen naast België nog veertien andere Europese landen én de Europese Commissie tussenkomen bij het Hof. Het gaat onder meer om Duitsland, Frankrijk en Nederland.



Vorige week maandag vond voor het Hof de hoorzitting in de zaak plaats. Uitzonderlijk namen vijftien rechters aan de zitting deel. "Dat is omwille van de precedentswaarde en het algemene belang van de zaak", bevestigde een woordvoerder toen.