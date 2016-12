Procedure visum Syrisch gezin blijft in het Frans, oordeelt de beslagrechter. Francken gaat in beroep

Door: redactie

De procedure voor de beslagrechter rond het visum voor een Syrisch gezin blijft in het Frans. De Belgische Staat had gevraagd om de zaak in het Nederlands te pleiten, maar de Franstalige beslagrechter gaat niet op die vraag in. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft al beroep aangekondigd tegen die beslissing.