Visumrel: "Syrische vader zocht alternatief in Australië"

Door: redactie

28/12/16 - 07u09

Advocate Mieke Van Den Broeck. © Jan De Meuleneir / Photonews.

De vader van het Syrische gezin uit Aleppo dat in België geen visum krijgt, was in India omdat hij op doorreis was naar Australië. Dat moest een plan B zijn, maar hij is nooit in Australië geraakt. "België heeft mijn cliënt in de armen van mensensmokkelaars geduwd", houdt zijn advocate vol in De Morgen.

Er komen meer en meer details naar buiten over de reis naar India die de vader van het Syrische gezin afgelopen maand ondernam. Volgens Mieke Van den Broeck, zijn advocate, was India niet zijn eindbestemming, maar wel Australië. "Blijkbaar wou hij via India naar Indonesië reizen, langs waar wel vaker vluchtelingen tot in Australië proberen te geraken. Dit is allemaal gebeurd zonder dat zijn advocaten op de hoogte waren. Als hij mij op voorhand over zijn plannen had verteld, had ik hem dat sowieso afgeraden. Australië is niet bepaald gastvrij voor vluchtelingen. Dit was gedoemd om te mislukken."



Volgens Van den Broeck was India slechts een halte. De man wou naar Australië om asiel aan te vragen en zijn gezin te laten overkomen. Maar eens in India zat hij vast. Hij zou er bedrogen zijn door een mensensmokkelaar. Het is niet duidelijk of die hem al in Syrië in de val lokte, of dat hij die pas in India tegen het lijf liep.



Mieke Van den Broeck: "Mijn cliënt voelde zich gedwongen tot deze gevaarlijke route doordat de Belgische overheid blijft weigeren om de rechterlijke uitspraak te volgen en de humanitaire visa uit te reiken. Zo zie je hoe mensen in de armen van malafide mensensmokkelaars belanden."



Morgen beslist de beslagrechter op welke manier België de dwangsommen moet betalen: rechtstreeks aan de familie of op een soort geblokkeerde rekening. Al kan de Nederlandstalige beslagrechter ook beslissen dat enkel een Franstalige bevoegd is, gezien de zaak tot nu toe voor Franstalige rechters is gepleit.