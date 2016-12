De Wever twijfelt over gezin uit visumrel: "Dossier lijkt leugenachtig"

JAN SEGERS

26/12/16 - 04u06

Er rijzen nieuwe twijfels over het Syrische gezin uit Aleppo dat van Theo Francken een visum voor België eist. Volgens hun advocaten zat het gezin er de voorbije maand vast en verkeerde het in levensgevaar. Maar uit officiële documenten blijkt dat de vader onlangs twee weken in de Verenigde Arabische Emiraten en India verbleef, al dan niet op zakenreis.

Mohamad Omar N. (38) reisde op 26 november 2016 van Aleppo naar Libanon. Van daaruit vloog hij naar de Verenigde Arabische Emiraten. Mogelijk voor zaken, want de man werkt voor de Kamer van Koophandel in Aleppo. Wellicht vloog hij vanuit de Emiraten door naar India. Vast staat dat hij op 10 december, twee weken later, vanuit India terugkeerde naar Libanon, en van daaruit naar zijn vrouw en kinderen in Aleppo. Dat blijkt uit in- en uitreisdocumenten die onze redactie kon inkijken.