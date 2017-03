Inspirerend: in vliegtuigcrash zwaargewonde keeper kan weer ballen pakken

Door: redactie

video Jackson Follmann, de 24-jarige keeper van het Braziliaanse Chapecoense die zwaargewond raakte in de vreselijke vliegtuigcrash drie maanden geleden, kan weer ballen pakken. Bij de crash in Colombia kwamen liefst 71 inzittenden om het leven, van wie 19 ploegmaats van Follmann. De doelman overleefde net als twee ploeggenoten de crash, maar raakte wel zwaargewond. Nu wil hij met zijn veelbelovende revalidatie een inspiratiebron voor vele anderen zijn.

Follman verloor zijn rechterbeen in de crash, maar zijn armen bleven wel intact. Met zijn beenprothese is de doelman van Chapecoense bezig aan de lange weg tot herstel in het ziekenhuis van Sao Paulo. Een mijlpaal in zijn revalidatie was het moment waarop de doelman weer ballen kon pakken. Die werden hem wel heel voorzichtig toegeworpen door de dokter (zie onderstaande video). Een belangrijke stap in zijn revalidatie.



Met zijn nieuwe beenprothese blijft Follmann vorderingen maken. Zo trainde hij al voor het eerst op het voetbalveld van de Arena Cond√°. "Ik wil me zo snel mogelijk proberen aan te passen aan mijn nieuwe lichaam en ik heb daar ook goede hoop op", zei Follmann. "Door veel te oefenen, wil ik me veiliger en stabieler voelen. Ik zou graag nog veel dingen willen doen, maar in de eerste plaats wil ik alles over mijn nieuwe toestand leren."