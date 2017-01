Chapecoense-speler die crash overleefde praat voor het eerst over moment dat het fout liep in vliegtuig

Jakson Follmann (midden onderaan). © epa.

Voetballen zal Jakson Follmann nooit meer kunnen. Een deel van het rechterbeen van de 24-jarige Braziliaan werd na de vliegtuigcrash van de Braziliaanse ploeg Chapecoense van eind november geamputeerd. Follmann praat nu voor het eerst over de ramp.

"Ik herinner me nog dat alle stroom uitviel, het vliegtuig leek zichzelf te hebben uitgezet", vertelt Follmann. "Het stortte niet echt naar beneden, maar het begon langzaamaan te glijden. Het moment van de crash kan ik me niet meer voor de geest halen omdat ik was flauwgevallen."



"Het gebeurde allemaal zo snel. Ik weet wel nog dat ik wakker werd en mijn ogen opende. Alles was donker en erg koud. Ik beefde en riep om hulp. Ik wilde niet sterven. Sommige van mijn vrienden riepen met me mee."



Follmann ging daarna vier dagen in coma. Toen hij ontwaakte, vertelde zijn moeder dat zo goed als al zijn ploegmakkers overleden waren. "Ik heb toen erg veel gehuild."

Voetballen zal de Braziliaanse keeper door zijn amputatie nooit meer kunnen, maar toch kijkt hij de toekomst hoopvol tegemoet. "Ik ga trouwen. Nu wil ik gewoon terug een normaal leven leiden."