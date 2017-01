Chapecoense-speler die crash overleefde zet eerste stappen zonder krukken

video

"Ik denk dat ik binnenkort terug zal voetballen." Die woorden sprak Helio Neto, één van de drie overlevende spelers van Chapecoense na de vliegtuigcrash, toen hij voor het eerst enkele stappen kon zetten zonder krukken. De 31-jarige verdediger ontwaakte in december uit zijn coma. Amper een maand later kan hij onder begeleiding van een kinesist al voorzichtig wandelen. "Met de hulp van God zal ik snel weer op het veld staan in mijn shirt van Chapecoense", aldus Helio Neto.



Bij de ramp nabij Medellín kwamen eind november 71 mensen om het leven, onder wie 19 voetballers van Chapecoense. Zes personen - Helio Neto en zijn ploegmaats Alan Ruschel en Jackson Follman, twee bemanningsleden en een journalist - overleefden de crash. De Braziliaanse club was onderweg naar Colombia waar het in de finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League, tegen het Colombiaanse Atlético Nacional zou voetballen.