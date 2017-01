Overlevende dramatische crash met Chapecoense: "Zo plots, zo onverwacht"

Marie Rutsaert

5/01/17 - 15u00 Bron: L'Équipe

© reuters.

Journalist Rafael Henzel (43) is één van de zes passagiers die het dodelijk vliegtuigongeluk waarin bijna de volledige ploeg van Chapecoense het leven liet. We zijn nu meer dan een maand verder en hij vertelt voor het eerst hoe hij de ramp meemaakte.

De crash op 28 november beëindigde het leven van 71 van de 77 inzittenden. Henzel was één van de 21 journalisten die mee onderweg was om verslag uit te brengen van de finale van de Copa Sudamericana. "We waren allemaal blij om deel te zijn van zo'n grote gebeurtenis. Er hing geluk in de lucht, dat was duidelijk in onze gesprekken en in onze blikken..." Zo beschrijft hij de sfeer in het vliegtuig aan het franse L'Équipe. "We waren blij tot het einde. Degenen die stierven voelden niets. De schok was zo plots en zo onverwacht dat niemand heeft geleden. Ik ben zeker dat ze gelukkig gestorven zijn."

"We voelden het niet aankomen"

Er was nooit paniek op de vlucht. "We deden gewoon onze gordels aan. Het licht ging eerst uit en toen werden motoren stil. We dachten niet dat dat zo zou blijven. We konden ons op geen enkel moment inbeelden dat het vliegtuig zou neerstorten. Het toestel zweefde, het was stabiel en plots was daar een vreselijke schok. We voelden het niet aankomen."



Zeven uur later werd Henzel wakker. "Ik zat vast in een struik. Naast me lagen twee van mijn collega's, hun veiligheidsgordels nog vast. Een beschermengel moet zich over me ontfermd hebben."