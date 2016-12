Chapecoense-speler die crash miraculeus overleefde verlengt zijn contract

Door: redactie

Alan Ruschel, één van de overlevenden van de dodelijke vliegtuigcrash in Colombia, heeft zijn contract bij het Braziliaanse Internacional verlengd tot en met december 2018. De 27-jarige Ruschel speelt momenteel op huurbasis bij Chapecoense.

Bij de ramp nabij Medellín kwamen eind november 71 mensen om het leven, onder wie 19 voetballers van Chapecoense. Zes personen - Ruschel en zijn ploegmaats Helio Neto en Jackson Follman, twee bemanningsleden en een journalist - overleefden de crash. De Braziliaanse club was onderweg naar Colombia waar het in de finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League, tegen het Colombiaanse Atlético Nacional zou voetballen.



Ruschel verscheen deze week voor het eerst weer op een voetbalveld, waar hij de aftrap mocht komen doen van een liefdadigheidswedstrijd in Porto Alegre.