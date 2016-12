Chapecoense krijgt Copa Sudamericana postuum overhandigd

Door: redactie

22/12/16 - 12u25

Plinio David de Nes Filho, de nieuwe voorzitter van Chapecoense, neemt de Copa Sudamericana in ontvangst tijdens de loting van de Copa Libertadores. © reuters.

Plinio David de Nes Filho, de nieuwe voorzitter van Chapecoense, heeft de Copa Sudamericana in ontvangst genomen tijdens de loting van de Copa Libertadores. De Braziliaanse president stak de trofee vervolgens de lucht in samen met de voorzitter van Atlético Nacional, Daniel Jimenez.

© afp.

Chapecoense kreeg de trofee postuum, nadat bijna het volledige team en de technische staf omkwamen in een vliegtuigcrash op 28 november. Bij de ramp nabij Medellín kwamen uiteindelijk 71 mensen om het leven, onder wie 19 voetballers van Chapecoense. Zes personen overleefden de crash.



De Braziliaanse club was onderweg naar Colombia waar het in de finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League, tegen het Colombiaanse Atlético Nacional zou voetballen.