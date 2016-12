Cuba verbiedt monumenten en pleinen ter ere van Fidel Castro

Door: redactie

Er zullen op Cuba geen monumenten ter ere van Fidel Castro worden opgericht, evenmin zullen er straten of pleinen naar hem worden vernoemd. Dat is het gevolg van een wet die vandaag is goedgekeurd in het Cubaanse parlement. Er wordt zo gehoor gegeven aan de laatste wilsbeschikking van de onlangs overleden revolutionaire leider.