Diego Maradona rouwt om "tweede vader"

Door: redactie

27/11/16 - 03u45 Bron: Belga

Fidel Castro en Diego Maradona spelen met een bal tijdens een gezamenlijk interview in Havana in 2005. © reuters.

De dood van de Cubaanse oud-president Fidel Castro heeft Diego Maradona diep geraakt. "Ik moest heel hard hard huilen toen ik het hoorde", zei de Argentijnse voetbalicoon gisteren in Zagreb, waar hij als toeschouwer aanwezig is bij de Daviscupfinale van de Argentijnse tennissers tegen Kroatië. Maradona vliegt op korte termijn naar Havana om de familie van Castro te steunen en de herdenkingsplechtigheid bij te wonen.

"Pluisje" onderhield een warme band met de voormalige leider van Cuba. "Hij was als een tweede vader voor mij. Na de dood van mijn eigen vader is dit waar ik het meeste verdriet van heb." Maradona vergeleek het nieuws over het overlijden van Castro met een service van zijn tennissende landgenoot Juan Martin del Potro. "Zo hard kwam het aan."



Controversiële beroemdheden

De twee controversiële beroemdheden ontmoetten elkaar voor het eerst in 1987, een jaar nadat Maradona zijn land in Mexico wereldkampioen had gemaakt. Het leidde tot een warme vriendschap. Castro hielp Maradona onder meer om van diens drugsverslaving af te komen. "Hij zei dat ik het kon en ik heb het gedaan. Dat is de beste herinnering die ik aan hem heb. En nu zit ik hier, te praten over hem", zei de Argentijn, die een afbeelding van Castro op zijn kuit heeft laten tatoeëren. .