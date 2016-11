Trump: "Dictator Castro laat erfenis van vuurpelotons, lijden en armoede na"

Door: redactie

26/11/16 - 17u41 Bron: Belga

© ap.

Castro overleden De op 90-jarige leeftijd overleden Cubaanse leider Fidel Castro was "een brutale dictator die zijn eigen volk onderdrukte, die een erfenis nalaat van vuurpelotons, diefstal, lijden en armoede". Op die manier reageerde de verkozen Amerikaanse president Donald Trump erg verheugd op de dood van de vader van de Cubaanse revolutie.

Fidel Castro is dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Anderzijds wil Trump, eens hij zijn intrek in het Witte Huis heeft genomen, "alles" doen om bij te dragen tot de "vrijheid" van het Cubaanse volk. Of hij zich als president aan de door de Castro's en Barack Obama bereikte Amerikaans-Cubaanse dooi gaat houden, liet Trump in zijn communiqué niet blijken.



Over de tientallen moordpogingen van de CIA op Castro, de mislukte invasie van de Varkensbaai, het wederrechtelijk gebruik van Guantanamo en de Amerikaanse steun aan Cubaanse terreurgroepen en terroristen als Posado Cariles repte Trump evenmin. Overigens vindt Trump het bewind op Cuba nog steeds "totalitair". Hij had voorts woorden van lof voor de Cubaanse migrantengemeenschap in de VS, die hem zo flink heeft gesteund bij de presidentsverkiezingen.