"Zelfs onze prostituees hebben universitaire graad" en andere opmerkelijke uitspraken van Castro

bewerkt door: redactie

26/11/16 - 11u16 Bron: anp

Castro met paus Franciscus in september 2015. © ap.

Fidel Castro, de overleden ex-dictator van Cuba, deed geregeld opmerkelijke uitspraken. Een greep:

"Veroordeel me maar. Dat doet er niet toe. De geschiedenis zal me vrijpleiten", zei Castro in 1953, tijdens een proces tegen hem waarin hij zichzelf verdedigde.



"Ik denk er niet aan mijn baard af te scheren, want ik ben aan mijn baard gewend en mijn baard betekent veel voor mijn land. Zodra we onze belofte van goed bestuur hebben waargemaakt, zal ik mijn baard afscheren", zei Castro in 1959, kort na de revolutie, in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS.



"Een revolutie gaat niet over rozen. Een revolutie is een strijd tussen de toekomst en het verleden." (1959)



"Ik heb nooit een tegenstelling gezien tussen mijn ideeën en die van dat symbool, die buitengewone figuur (Jezus Christus)", aldus Castro in 1985.



En eveneens in 1985, nadat hij was gestopt met roken van de hem kenmerkende sigaren: "Ik kwam lang geleden tot de conclusie dat de laatste opoffering die ik moet maken voor de volksgezondheid stoppen met roken is. Ik heb het niet echt gemist."



"Een van de grootste voordelen van de revolutie is dat zelfs onze prostituees een universitaire graad hebben", zei hij tegen regisseur Oliver Stone, die in 2003 over hem de documentaire 'Comandante' maakte.



"Ik ben blij dat ik tachtig ben geworden. Ik had het nooit verwacht, vooral aangezien we een buurman hebben, de grootste macht ter wereld, die me elke dag probeert te vermoorden", aldus Castro in 2006 in Argentinië tijdens een top van Latijns-Amerikaanse leiders.