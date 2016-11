Opmerkelijke uitspraken van vriend en vijand over Castro

bewerkt door: redactie

26/11/16

Nelson Mandela met Fidel Castro in 2001. © reuters.

John F. Kennedy © ap. "Castro is niet de zoveelste Latijns-Amerikaanse dictator, een kleine tiran die uit is op persoonlijke macht en gewin. Zijn ambities reiken veel verder dan zijn eigen kusten.'' (John F. Kennedy - 1962).



"Voor mij is Fidel een grootmeester. Een wijs man die nooit mag sterven; een man als Fidel zal ook nooit sterven, omdat hij altijd een deel blijft van zijn volk.'' (Hugo Chavez, voormalig president van Venezuela - 2007).

"Vanaf de eerste dagen is de Cubaanse revolutie een bron van inspiratie geweest voor iedereen die waarde hecht aan vrijheid. Wij hebben bewondering voor de offers die het Cubaanse volk heeft gebracht om zijn onafhankelijkheid en soevereiniteit in stand te houden tegenover een gemene imperialistische campagne om de geweldige kracht van de Cubaanse revolutie te vernietigen.'' (Nelson Mandela - 1991).



"Het beste wat Fidel Castro ons nalaat is de les dat wij geen Fidel Castro's meer willen in Cuba. De les is dat zo iemand uiteindelijk het hele land opzuigt, zichzelf als de belichaming van het vaderland ziet en ons uiteindelijk simpelweg onze nationaliteit afneemt. Sommige mensen bewonderen hem, maar zij bewonderen hem om wat zij denken dat hij was, niet wat hij echt was. Zo lang aan de macht blijven is geen verdienste.'' (De Cubaanse blogger Yoani Sanchez - 2014).