Vlaming in Cuba: "Huilende politieagenten"

Door: redactie

26/11/16 - 10u32 Bron: vtmnieuws.be

video

Cuba is in rouw na de dood van ex-president Fidel Castro. De Vlaming Vincent Cattoor was in een nachtclub in de Cubaanse stad Trinidad toen het nieuws bekend raakte.



"Iedereen liep naar buiten", vertelt Vincent aan de telefoon. "We wisten niet goed wat er aan de hand was, maar meer en meer mensen bevestigden ons dat Fidel Castro overleden was."



En de Cubanen lijken behoorlijk van slag van het nieuws. "Toen we de agenten erover aanspraken, hadden die de tranen in de ogen", vertelt Vincent.