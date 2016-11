Van "het lag in zijn aard om mensen te vertrouwen" tot "erfenis voortzetten": reacties na overlijden Castro

bewerkt door: redactie

De reacties stromen binnen na het overlijden van de Cubaanse voormalige president Fidel Castro.

© belga. Voor premier Charles Michel komt er met het overlijden van Fidel Castro "een definitief einde aan de Koude Oorlog die de vorige eeuw zovele bevolkingen heeft verdeeld". Hij roept op om het politieke parcours van de communist naar waarde te schatten, "zodat toekomstige generaties niet zouden kiezen voor een beleid van terugtrekking met zware gevolgen voor de inwoners".



Met de dood van Castro wordt een bladzijde van de geschiedenis omgedraaid, liet minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders al weten op Twitter. Reynders drukte nog zijn deelneming uit aan Raul Castro en alle naasten van de overledene. Ook Michel heeft het over "een belangrijke pagina in de wereldgeschiedenis die omgedraaid wordt". Maar de premier wijst er ook op dat Fidel Castro een halve eeuw met bijna absolute macht over zijn land regeerde. Held voor de ene, dictator voor de andere, wordt hij er door een deel van de Cubanen en van de internationale gemeenschap van beschuldigd de economische en politieke vrijheden in zijn land te hebben afgeschaft.



De premier heeft het in zijn reactie op het overlijden voorts vooral over Raul Castro, die zijn broer Fidel opvolgde als president en onder wie de relaties met de Verenigde Staten fors werden verbeterd. "Ik onthou vooral de openingen die door de presidenten Barack Obama en Raul Castro werden gecreëerd. Te beginnen in 2014 met de aankondiging van een verzoening na 55 jaar van confrontaties. En dan in maart 2016, toen Obama Cuba bezocht. Die gebeurtenissen kunnen alleen maar positieve gevolgen hebben voor de Cubaanse bevolking, hoewel we nog moeten pleiten voor de volledige opheffing van het economische embargo op het eiland", aldus de premier.

"Erfenis voortzetten" Nicolas Maduro was gisteren present bij een actie van vrouwen naar aanleiding van de internationale dag tegen geweld op vrouwen. © epa. De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft via Twitter opgeroepen Castro's "erfenis voort te zetten". De linkse Maduro reageerde zo als een van de eerste politieke leiders op het overlijden. Hij zit dan ook in hetzelfde ideologische kamp. In navolging van de overleden Hugo Chavez voert hij een links, socialistisch beleid in Venezuela. Zo wees Maduro ook op de innige band tussen beide landen.



"Aan alle revolutionairen van de wereld, we moeten zijn erfenis voortzetten, zijn banier van onafhankelijkheid, socialisme en humaan thuisland", schreef Maduro op Twitter. Hij nam ook reeds contact op met Raul Castro, de huidige president en de broer van, om "solidariteit en liefde over te maken aan het Cubaanse volk".

Vriend van India Pranab Mukherjee © epa. De Indiase president Pranab Mukherjee betuigde ook snel zijn medeleven. "Welgemeende condoleances na het trieste overlijden van Cuba's revolutionaire leider, voormalig president en vriend van India, Fidel Castro", liet Mukherjee weten via Twitter. De Indiase premier Narendra Modi sprak zijn steun uit voor het Cubaanse volk.

Gerechtigheid, waardigheid en broederschap President Rafael Corra van van Ecuador noemde Castro op Twitter 'een groot man' en sloot zijn tweet af met "Leve Cuba! Leve Latijns-Amerika!" Ook president Salvador Sánchez deelde zijn gevoelens van rouw over de dood van Castro, die "zal voortleven in de harten van de solidaire volken die strijden voor gerechtigheid, waardigheid en broederschap".

"Fidel Castro was een vriend van Mexico, voorvechter van een wederzijdse relatie gebaseerd op respect, dialoog en solidariteit", twitterde de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto.



De Iraanse ayatolla Khamenei stond stil bij het gesprek dat hij in 1992 met Castro had en zei dat het in Castro's aard lag om mensen te vertrouwen.