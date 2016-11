"Meer dan 600 moordpogingen op Fidel Castro"

sdm

26/11/16 - 09u33 Bron: CNN

© epa.

De Cubaanse ex-president Fidel Castro is op 90-jarige leeftijd overleden. Het is een wonder dat hij die leeftijd gehaald heeft, want er zijn heel wat pogingen geweest om hem te vermoorden.

"Meer mensen hebben 's werelds meest bekende socialist proberen te vermoorden dan eender welke nog in leven zijnde persoon", wordt beweerd in de Britse documentaire '638 Ways to Kill Castro' uit 2006.



De wildste verhalen gaan rond. De Cubaanse leider overleefde moordpogingen door scherpschutters, met explosieven-gevulde-baseballen, giftige sigaren en camera's waarin pistolen zaten. Lees ook Fidel Castro (90) overleden

Maffiamoordpoging Fidel Castro (rechts) met Ernesto "Che" Guevara (links) in 1962. © afp. Voor Castro aan de macht kwam, kochten Amerikaanse maffioso Cubaanse ambtenaren om zodat ze hotels, casino's en bordelen konden uitbaten op 145 km van Florida. Fidel maakte daar een einde aan. Hij verjoeg de maffia terug naar de Verenigde Staten.



Dat zorgde in 1960 voor een ongewone samenwerking tussen de CIA en maffiabaas Sam Giancana. Giancana beloofde de Amerikaanse overheid te helpen Castro te vermoorden, blijkt uit vrijgegeven CIA-documenten. Hij zou dat doen met een cyanide pil. Giancana zou naar een hotel gaan waar Fidel Castro regelmatig een chocolade milkshake ging drinken en daar de pil in het drankje droppen.



Giancana verstopte de cyanide pil in het vriesvak van zijn koelkastje. Op de avond dat de moord zou plaatsvinden, ontdekte hij dat de pil aan de vriezer plakte en brak per ongeluk de capsule.

Dodelijke geliefde De CIA probeerde het nog een keer met gifpillen. Deze keer zou Marita Lorenz, een ex van Castro, het gif leveren. "We hadden een intense romance", schreef ze in 1993 in haar memoires. Toen ze de VS bezocht, werd ze plots gecontacteerd door de CIA.



Ze werd met gifpillen teruggestuurd naar Cuba, maar toen ze aankwam, bleken die opgelost in haar potje gezichtscrème waarin ze die had gestopt. Maar erger was dat Fidel Castro op de hoogte was. "Ben je hier om me te vermoorden?" vroeg hij en gaf haar een pistool. In plaats van hem dood te schieten, viel ze hem in de armen.

Dodelijk duikpak Fidel Castro in 1999 © afp. In 1961 nam Castro meer dan 1.000 CIA-agenten gevangen. De Amerikaanse overheid stuurde advocaat James B. Donovan naar Cuba. Maandenlang onderhandelde hij persoonlijk met Castro en Donovan nam zelfs zijn zoon mee. Fidel nam de Amerikaan mee op een van zijn favoriete activiteiten: met een speer jagen op vissen. Dat bracht de CIA op een idee: een giftig duikpak, is te lezen in documenten die in 2015 werden vrijgegeven. De CIA bracht Donovan op de hoogte van het plan, maar hij liet weten dat hij al een duikpak cadeau had gegeven aan Castro.

Het Panamaplot Zelfs in 2000 nog waren er plannen om Castro te vermoorden. Dit keer speelde Luis Posada een hoofdrol. Posada werd door de Cubaanse overheid beschuldigd van het neerhalen van een Cubaans vliegtuig in 1976 en van een aanslag op een hotel in 1997. Toen Castro een speech gaf op een universiteit in Panama, wilde Luis Posada Castro opblazen. De politie in Panama arresteerde Posada en drie andere Cubanen die inderdaad in het land waren.