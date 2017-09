Peter Gyselbrecht eist 255.000 euro van Belgische staat

WOUTER HERTOGS & KEN STANDAERT

2/09/17

Peter Gyselbrecht © Belga.

Peter Gyselbrecht (38) eist een schadevergoeding van meer dan 255.000 euro van de Belgische staat. Hij zat zeven maanden in de cel tijdens het onderzoek naar de kasteelmoord, maar werd intussen buiten vervolging gesteld.

Doordat hij jarenlang als verdachte werd beschouwd in de kasteelmoord, raakte zoon Gyselbrecht naar eigen zeggen zijn vriendin en zijn job kwijt. Hij lijdt volgens zijn advocaat ook nog altijd aan stress en angstgevoelens. Daarom eist hij per dag dat hij in voorhechtenis heeft gezeten 250 euro morele schadevergoeding, goed voor een totaalbedrag van 50.750 euro. Voor het loonverlies en de gemaakte kosten om zijn onschuld te bewijzen, wil hij 204.760 euro.



Peter Gyselbrecht werd bijna vijf jaar beschouwd als één van de mede-organisatoren van de moord op zijn schoonbroer Stijn Saelens in januari 2012. In die periode belandde hij twee keer achter de tralies: de eerste keer 48 uur, de tweede keer zeven maanden. Pas op 20 januari dit jaar werd hij door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging gesteld. In maart, tijdens het proces, bekende zijn vader, dokter André Gyselbrecht, dat hij de moord had besteld.



"Het Brugse parket bleef hardnekkig vasthouden aan het idee dat Peter wel bij de moord betrokken moést zijn, maar daar waren geen bewijzen voor. Hij is nooit op een leugen betrapt", aldus zijn advocaat Gert Warson. "Doordat hij onterecht in de cel zat, leed en lijdt hij nog altijd onherstelbare schade." Daarom dient Gyselbrecht nu dus een verzoekschrift in bij justitieminister Koen Geens (CD&V) om een schadevergoeding te eisen. Ten laatste midden februari moet Geens daarop antwoorden.



