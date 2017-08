Peter Gyselbrecht geflitst op dag van doorverwijzing zaak kasteelmoord

Jelle Houwen

September 2012: Peter (links) en vader Andre Gyselbrecht staan eenmalig kort de pers te woord. Peter is inmiddels buiten vervolging gesteld in de zaak van de kasteelmoord. © afp.

Pittem De Brugse politierechter heeft deze ochtend Peter Gyselbrecht (37) veroordeeld tot een rijverbod en een geldboete omdat hij geflitst werd op de N37 in Pittem. Hij reed er 136 kilometer per uur waar maar 90 mag.

Opvallend is dat Gyselbrecht geflitst werd op 12 september 2016, net de dag dat hij te weten kwam dat het Brugse parket de raadkamer zou vragen om hem net als zijn vader dokter André Gyselbrecht en enkele anderen door te verwijzen naar de KI met de bedoeling om hem voor de correctionele rechtbank te brengen voor zijn aandeel in de zaak van de kasteelmoord.



"Hij was er echt van overtuigd dat hij buitenvervolging zou worden gesteld en was zichzelf niet die dag", pleitte zijn advocaat. "Hij was met zijn gedachten ergens volledig anders en lette daardoor want minder goed op de weg dan anders. Ik vraag u mildheid op te brengen."



Gyselbrecht kreeg uiteindelijk wat uitstel met de geldboete. Hij kreeg 240 euro boete, waarvan 90 met uitstel en 15 dagen rijverbod. Later besliste de KI dan ook om Gyselbrecht toch niet te vervolgen in de zaak van de kasteelmoord.