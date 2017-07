3 beroepsmagistraten, 4 juryleden: gewone man wordt weer rechter

JOSÉ MASSCHELIN

22/07/17 - 05u00

© Jan Aelberts.

Binnen het jaar wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de Criminele Kamers door het parlement krijgen. Verdachten van misdaden waarop tenminste 20 jaar cel staat, zullen worden berecht door vier juryleden en drie beroepsrechters. Een gemoderniseerde assisenprocedure, met de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het vonnis.

© BELGA.

De minister zelf wil er niets over zeggen, maar het is niemand ontgaan dat het proces tegen de vier verdachten in de kasteelmoord tot nu toe moeizaam is verlopen. Om niet te zeggen: chaotisch, in brokken en stukken en met veel geroep en getier dat de sereniteit in het gedrang bracht. De rechtbankvoorzitter had op sommige momenten grote moeite om de herrieschoppers in de pas te houden. Het proces startte in de lente en zal, na veel onderbrekingen, in het beste geval pas in het najaar worden hervat. Het is maar de vraag of de uitspraak nog dit jaar zal vallen. En tegen dat vonnis zal met quasi zekerheid beroep worden aangetekend, zodat alles opnieuw kan beginnen. Tegen dan is iedereen het overzicht al lang verloren. Neen, als testcase is het proces-kasteelmoord niet geslaagd.



Minister Geens heeft intussen een nieuwe procedure uitgewerkt, de zogenaamde Criminele Kamers, een soort Assisen 2.0. "Binnen het jaar zou de nieuwe wet gestemd moeten worden", zegt hij. "Alle misdrijven waarop minstens 20 jaar opsluiting staat (moord, doodslag, terreuraanslagen met slachtoffers, zware zedenfeiten, red.) zullen door Criminele Kamers worden behandeld. Bij elke rechtbank van Eerste Aanleg zal zo'n kamer worden geïnstalleerd."