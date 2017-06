"Crematorium zou Saelens doen verdwijnen voor 375 euro"

BJM/EV

19/06/17 - 05u00

Het was de bedoeling om het ontzielde lichaam van Stijn Saelens in Nederland te laten cremeren en zo spoorloos te laten verdwijnen. © photo_news.

Als de kasteelmoord volgens plan verlopen was, dan hadden de speurders allicht nooit een spoor van Stijn Saelens teruggevonden. Bedoeling was immers dat het slachtoffer verbrand zou worden in een crematorium in Nederland. Dat heeft verdachte Evert de Clercq verteld aan een medegevangene.