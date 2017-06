"Gyselbrecht bekende in januari al aan psycholoog"

kv

KASTEELMOORD Psycholoog Johan Maertens heeft vandaag tijdens het proces rond de kasteelmoord getuigd dat André Gyselbrecht hem al in januari opbiechtte dat hij de opdrachtgever voor de moord op Stijn Saelens was. Maertens lichtte ook zijn visie toe op de persoonlijkheid van Stijn Saelens, die hij "antisociaal" noemde. Saelens echtgenote Elisabeth Gyselbrecht werd volgens de getuige te veel onder druk gezet door haar echtgenoot en haar vader.

"Als psycholoog is het niet de bedoeling om de waarheid los te peuteren, wel om te zien wat er moet gebeuren om iemand zich beter te laten voelen." Johan Maertens, psycholoog Maertens deelde mee dat André Gyselbrecht hem op 24 januari al bekende dat hij de opdracht gaf om Stijn Saelens uit de weg te ruimen.



"Ik heb altijd gezegd dat hij dat het best aan iedereen zou meedelen, zodat het verwerkingsproces voor iedereen kan beginnen. Ik heb als antwoord gekregen dat hij wel wilde, maar niet kon. Dat is zeker moeilijk voor iemand met een narcistische persoonlijkheidsstructuur."



Meester Jan Leysen, advocaat van de familie Saelens, merkte op dat Gyselbrecht zijn psycholoog dus jarenlang had voorgelogen. "Ik heb uiteraard ook altijd het vermoeden open gelaten. Als psycholoog is het niet de bedoeling om de waarheid los te peuteren, wel om te zien wat er moet gebeuren om iemand zich beter te laten voelen", reageerde Maertens. Lees ook Pierre Serry: "Ik heb vanaf eerste dag de hele waarheid aan mijn advocaat verteld"

Narcistische persoonlijkheid André Gyselbrecht © photo news. De psycholoog gaf ook meer duiding bij die narcistische persoonlijkheidsstructuur van André Gyselbrecht. "Dat zijn mensen die het heel moeilijk hebben met krenking, maar ook een veel hogere preoccupatie over kinderen en kleinkinderen hebben. De meeste succesvolle mensen hebben vaak dergelijke persoonlijkheidsstructuren." In dat kader probeerde Maertens ook de relatie tussen Saelens en Elisabeth Gyselbrecht te verklaren. "Ze leerde daarmee leven en dan vind je vaak een gelijkaardige partner. Dat is in mijn redenering de basis van waaruit Elisabeth zo ver meegedreven is in de normvervaging."



In de loop van zijn getuigenis kwam de psycholoog nog eens terug op de late bekentenissen van dokter Gyselbrecht. Procureur Céline D'havé wierp immers op dat Gyselbrecht volgens Maertens spijt en een normale gewetensfunctie heeft. "Hij heeft zelf verschillende keren gezegd dat het nooit zover had moeten komen. Het is niet omdat iemand een normale gewetensfunctie heeft, dat hij daarom ook zegt wat hij gedaan heeft. Maar ik zou wel zeggen dat het veel te laat was. Als hij onmiddellijk had bekend, zaten we hier niet. Dan hadden we een assisenproces gehad. Hij heeft daarmee een domme zaak gedaan", zei Maertens.



Voorzitter Els D'Hooghe kon niet lachen om die uitspraak. "Wat zitten we hier dan te doen? Dan kunnen we even goed stoppen, als we toch maar met een domme zaak bezig zijn."

Behandeling Elisabeth Gyselbrecht Maertens ging ook in op zijn behandeling van Elisabeth Gyselbrecht. "Ze is naar mij doorverwezen door dokter Geerts, op een eerste gesprek kwam ze samen met haar man Stijn Saelens. Na het eerste gesprek heb ik besloten om haar man niet in therapie te nemen en enkel verder te gaan met Elisabeth", verklaarde Maertens. Toch kwam Saelens in totaal vier keer mee met zijn vrouw. "Ik heb hem ook een keer afzonderlijk gezien. Toen wilde hij me zijn masterplan uitleggen. Ik heb hem drie uur gesproken, maar heb dat niet als een behandeling beschouwd."

"Saelens manipuleerde Elisabeth" Stijn Saelens © photo news. "Hij relativeerde alles. Hij lachte daarmee, terwijl het toch ging over incest." Johan Maertens, psycholoog, over Stijn Saelens Ook zonder echte behandeling kwam de psycholoog tot de conclusie dat Stijn Saelens een antisociale persoonlijkheid had. De voorzitter en de advocaat van de familie Saelens stelden ernstige vraagtekens bij de manier waarop die diagnose tot stand kwam. "Ik vergis mij hier niet in. Uit latere gesprekken heb ik daaraan toegevoegd dat we ook te maken hadden met een psychotische paranoïde stoornis." Maertens ondervond dat Saelens zijn vrouw duidelijk manipuleerde. "Hij relativeerde alles. Hij lachte daarmee, terwijl het toch ging over incest. Op het einde van de consultatie vroeg hij een attest om de ziektevergoeding verder te kunnen ontvangen. Dat doet de deur dicht voor psychotherapie."



Rechtbankvoorzitter Els D'Hooghe herhaalde nogmaals dat de psycholoog wel erg krasse uitspraken deed. "Als ik duidelijke feiten en gegevens vaststel, moet ik mijn patiënten daarvan inlichten. Die feiten zijn tientallen keren bevestigd. U mag twijfelen, maar ik twijfel niet." Aan Elisabeth Gyselbrecht vertelde hij dat een behandeling toch niet zou helpen. "Ik heb op eigen initiatief mijn verklaring aan alle betrokkenen gegeven, omdat ik zag dat het gevaar voor de kinderen niet geweken was."

"Elisabeth was te beïnvloedbaar" Elisabeth Gyselbrecht © vrt. Maertens gaf ook toelichting bij de persoonlijkheid van Elisabeth Gyselbrecht. Volgens de getuige werd de vrouw te veel onder druk gezet door haar echtgenoot Stijn Saelens en haar vader André Gyselbrecht.



De psycholoog legde ook uit wat de essentie van Elisabeths begeleiding was. "Ze moest een autonomere positie creëren, want ze was te beïnvloedbaar door haar man en haar vader. Die twee mensen kunnen ook heel dominant zijn, zij was daar niet weerbaar tegenover." Maertens probeerde haar aan te leren dat ze vaker zelf een standpunt moest innemen, ook met betrekking tot een eventuele verhuis naar Australië. "Naar het einde toe zei ze ook dat ze niet zomaar mee zou gaan naar Australië, maar ze wilde wel kijken wat hij daar aan het doen was."

"André Gysbelbrecht kon vertrek naar Australië niet verkroppen" Elisabeth Gyselbrecht had niet de intentie om in Australië te blijven en was ook een stuk weerbaarder geworden, klonk het. "Maar André zag dat niet. Hij bleef voortdurend met dat doembeeld zitten en kon dat niet bijstellen voor zichzelf. Ze had daarom schrik om te vertellen dat ze naar Australië gingen, ik had nochtans aangeraden om daarover te praten met hem." Zijn toenmalige raadsman Jef Vermassen had blijkbaar gezegd dat ook een tijdelijk vertrek grote gevolgen zou hebben. "Dat geraakte niet uit zijn hoofd. In zijn ogen was ze helemaal niet sterker geworden en had ze weer toegegeven aan de manipulaties van Stijn."



Op 26 januari 2012 gaf André Gyselbrecht de definitieve opdracht om de moord op zijn schoonzoon uit te voeren. Twee dagen eerder was de psycholoog aanwezig toen Elisabeth over de reis naar Australië vertelde. "Hij is toen emotioneel ingestort. Ik heb daar toen de verkeerde interpretatie aan gegeven, want ik dacht dat het de zaken juist zou verzachten."