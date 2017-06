Gyselbrecht: "Speurders wisten toch dat Stijn al terug was, waarom nooit een verhoor?"

Bewerkt door: mvdb

13/06/17 - 15u27 Bron: Belga

Andre Gyselbrecht. © BELGA.

Kasteelmoord De verdediging van André Gyselbrecht heeft de speurders die het onderzoek in de incestzaak voerden uitgebreid op de rooster gelegd. Ook dokter Gyselbrecht zelf liet zich niet onbetuigd. "Ze wisten toch dat Stijn al terug was, waarom is er nooit een uitnodiging verstuurd voor een verhoor? "

De kindjes hun eten werd afgenomen om aan de varkens te geven Dokter André Gyselbrecht Speurder Eric Verhenne. © belga.

Aan de hand van een hele reeks vragen probeerde meester Johan Platteau aan te tonen dat de politie de incestklacht veel uitgebreider had kunnen onderzoeken. Zo werd het kindermeisje niet verhoord. "Er is geen expliciete opdracht van de onderzoeksrechter (OR) geweest, ik verhoor geen getuige als ik die opdracht niet gekregen heb", aldus Eric Verhenne. Ook de medische dossiers werden niet opgevraagd, terwijl de onderzoeksrechter dat wel gevraagd had. "Voor onze dienst is het belangrijk om te oordelen of er een gevaar was voor de kinderen, maar uit het verhoor van de moeder bleek dat er geen gevaar was naar het kind toe."



De verdediging van André Gyselbrecht vroeg zich af waarom niet meer moeite werd gedaan om Stijn Saelens zelf te verhoren. "U wist waar hij verbleef, u kende zijn telefoonnummer, er was Skype", aldus meester Platteau. De politie had echter met Elisabeth afgesproken dat ze hen zou verwittigen als haar man in het land was. "Dat verhoor zou er sowieso wel gekomen zijn, maar op 31 januari 2012 zijn we moeten stoppen met het onderzoek. Dat is de realiteit", vulde Sven Bertels aan.



"Incestdossier pas na moord gelezen"

André Gyselbrecht vroeg zelf het woord en merkte op dat Bertels de pv's in het incestdossier pas na de moord zou gelezen hebben. De beklaagde benadrukte ook dat in hij in zijn klachtbevestiging ook andere vormen van kindermishandeling aanklaagde. "De kindjes hun eten werd afgenomen om aan de varkens te geven. Ze moesten op blote voeten buiten lopen. Ten slotte vrees ik dat de onderzoeksrechter nooit die pv's gelezen heeft, want ze lagen nog bij commissaris Haemers." Gyselbrecht vond dat het veel te lang duurde vooraleer de speurders hem verhoorden naar aanleiding van zijn klacht. "En ze wisten toch wel dat Stijn op 25 december ging terug zijn, waarom is er dan nooit een uitnodiging verstuurd voor een verhoor? "



Procureur Céline D'havé ging in de tegenaanval door te stellen dat Gyselbrecht heel goed wist dat hij bij de onderzoeksrechter terechtkon bij nieuwe problemen. "U had ook kunnen bellen naar de mensen van de FGP, maar u kiest ervoor om een Gentse magistraat aan te spreken die dan nog bij het politieparket werkt." De voorzitter vulde aan dat de feiten al van mei 2010 en mei 2011 dateerden. Enorm dringend kon het dus niet geweest zijn, aangezien de klacht pas in oktober werd ingediend.



"Ik moet onderzoeken, niet oordelen"

Ook meester Els Gauquie, advocaat van Elisabeth Gyselbrecht, had heel wat vragen over het incestdossier. Ze vroeg onder andere hoe Eric Verhenne de feiten had ingeschat. "Ik ben soms blij dat ik geen magistraat geworden ben. Ik moet onderzoeken, niet oordelen. Wat daar gebeurd is, reken ik onder seksueel misbruik. Maar over de zwaarte van de strafbaarheid kan ik niet oordelen."



Het openbaar ministerie vroeg aan Sven Bertels of een bezorgd telefoontje van André Gyselbrecht het onderzoek had kunnen versnellen. "Het gevaar is een belangrijke factor, maar volgens de betrokkenen was dat gevaar weg. Hij sliep terug bij Elisabeth en zou niet meer naar Australië vertrekken." Eric Verhenne verzekerde dat hij niet onder druk is gezet om Stijn Saelens niet te verhoren. "Ik heb ook gelezen dat ik zogezegd op dat trouwfeest ben geweest. Dat artikel staat bol van de leugens en is De Morgen onwaardig. Politiemensen en magistraten worden dikwijls ten onrechte aangevallen door bepaalde journalisten. Sorry, dat moest ik toch even kwijt. Het onderzoek heeft een normaal verloop gekend."



Op het einde van de vragenronde kwam het nog tot een discussie over de observatie van de handel en wandel van Pierre Serry, twee weken na de feiten. "Ge hebt u gisteren twee keer moeten excuseren voor zes maanden geklungel in deze zaak", sneerde meester Damen naar meester Platteau. Het incident ging tijdens de pauze nog even verder, maar de stafhouder is nog niet tussenbeide moeten komen.