Dokter Gyselbrecht gaf vijf dagen voor moord definitieve opdracht

KASTEELMOORD Op het proces over de kasteelmoord hebben de belangrijkste speurder en de onderzoeksrechter duiding gegeven bij de laatste dagen voor de moord op Stijn Saelens. André Gyselbrecht verklaarde dat hij op 26 januari 2012 nogmaals aan Serry vroeg om zijn schoonzoon uit de weg te laten ruimen.

Begin januari 2012 had Pierre Serry bijna dagelijks via sms of telefonisch contact met Antonius 'Ronnie' van Bommel. Op dat moment is het volgens André Gyselbrecht echter nog niet zo dat Stijn Saelens gedood moet worden. "In zijn nieuwe verklaring is 20 januari wel het moment dat hij Pierre Serry weer contacteerde om te zeggen dat hij zich klaar moest houden."



In die periode worden de plannen van Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht om een tijdje naar Australië te vertrekken concreter. Zo krijgt de dochter van André Gyselbrecht de melding dat ze drie maanden op het Australisch grondgebied mag verblijven. "Op 24 januari hoort André van de psycholoog dat Stijn en Elisabeth op 3 februari naar Australië op verrassingreis zouden vertrekken. Dat is de dag waarop hij besefte dat hij met zijn rug tegen de muur stond en zijn dochter kwijt was", aldus hoofdinspecteur David Roelant.



Twee dagen later ging Pierre Serry voor een doktersbezoek naar Gyselbrecht. "Die dag heeft hij duidelijk opnieuw de vraag gesteld om Stijn Saelens uit de weg te ruimen", aldus onderzoeksrechter Wittouck. "Het moest voor vrijdag 3 februari gebeuren, want hij had schrik dat ze zouden vertrekken naar Australië en dat Stijn haar zou overhalen om daar te blijven." Diezelfde avond zijn er opnieuw heel wat contacten tussen Ronnie van Bommel en Pierre Serry.



Ondertussen had Pierre Serry in de buurt van zijn chalet in Maria-Aalter al een put laten graven door zijn neef. Die put moest volgens Serry dienen om plastic vaten in te verbranden. Ook na zijn bekentenissen blijft hij bij die versie. "Hij wist zelf niet hoe ze het gingen uitvoeren, enkel dat Stijn Saelens naar Nederland zou verdwijnen." Het lichaam van Stijn Saelens werd echter wel degelijk in de put aangetroffen. Bovendien was het lijk overgoten met door Serry aangekochte waterstofperoxide.



Drie dagen voor de moord had Serry ook nog intensief contact met Tinus van Wesenbeeck. Lange tijd werd aangenomen dat hun ontmoeting op de snelwegparking van Ranst te maken had met de moord. "Tussen het kasteelverhaal door had hij blijkbaar ook nog contacten over al dan niet sigarettenhandel. Achteraf gezien moeten we dat los zien van het kasteelverhaal", getuigde de hoofdinspecteur. Tinus van Wesenbeeck zat een jaar in voorhechtenis, maar werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld.