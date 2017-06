Onderzoekers vermoeden dat Stijn Saelens niet in kasteel zelf moest vermoord worden

Bewerkt door: jv

Onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdonderzoeker David Roelant vermoeden dat het niet de bedoeling was om Stijn Saelens in het kasteel zelf te vermoorden, maar dat het waarschijnlijker is dat hij eerst ontvoerd moest worden. Dat zegden ze op het proces van de kasteelmoord voor de correctionele rechtbank in Brugge. Ze concluderen ook dat beklaagde Pierre Serry de ochtend van de moord op Stijn Saelens de finale "go" gaf vanuit de dokterspraktijk van medebeklaagde André Gyselbrecht.

Pierre Serry had op 31 januari 2012 om 10.30 een afspraak in de dokterspraktijk van André Gyselbrecht. "Uit een reconstructie van de feiten blijkt dat Antonius van Bommel om 10.38 uur de finale 'go' krijgt van Pierre Serry vanuit de praktijk van André Gyselbrecht, waarna ze (Van Bommel en beklaagde Franciscus Larmit, nvdr.) naar kasteel vertrokken", zei Wittouck.



Antonius "Ronnie" van Bommel bevond zich op het tijdstip van het sms'je aan Serry's chalet, blijkt uit telefonieonderzoek. Een buur van het kasteel hoorde tussen 10.32 en 11.07 uur het fatale schot. Het duurt tussen de 4 en 6 minuten om vanuit de chalet naar het kasteel te rijden. De onderzoekers stelden dat Pierre Serry "geen enkele reden had om op eigen houtje te handelen".



Kort voordien hadden de onderzoeksrechter en de hoofdonderzoeker opgemerkt dat Elisabeth Gyselbrecht die ochtend aan haar vader nog "gegarandeerd" had dat ze zou terugkeren van de reis die ze met Stijn Saelens zou maken voor hun tiende huwelijksverjaardag. Gyselbrecht maakte zich zorgen dat die reis naar Australië ging en ze voorgoed zouden verdwijnen. Elisabeth antwoordde bevestigend aan haar vader dat ze op 20 februari zou terug zijn voor een afspraak met een patiënt, getuigde de man van die laatste. "Terwijl Serry bij hem is en Gyselbrecht bevestiging moet geven, krijgt hij zekerheid dat ze terug zouden komen", klonk het bij de onderzoeksrechter en hoofdonderzoeker.



Toen Wittouck en Roelant op het einde van hun uiteenzetting een samenvatting maakten van het onderzoek, trokken ze een opmerkelijke conclusie. Zij vermoeden, op basis van alle feiten, dat het niet de bedoeling was om hem ter plekke om te brengen. Ze gaan er in tegendeel van uit dat het de bedoeling was om hem te ontvoeren en elders te vermoorden.



De onderzoekers gaan ervan uit dat het wel degelijk Ronnie van Bommel was die het fatale schot loste, onder meer vanwege zijn verleden en omdat hij gewapend rondliep. Ze vermoeden dat hij zich aanbood als postbode en zogezegd een pakket kwam afleveren.



In de chalet van Pierre Serry werd een uniform van een postbode gevonden. In het kasteel Carpentier liet(en) de dader(s) een kartonnen doos achter. Omdat de onderkant van de doos was weggesneden, en er kruitsporen werden aangetroffen op de doos, sluiten ze niet uit dat de doos moest dienen om te verbergen dat de dader een wapen vasthield. De witte bestelwagen, zoals degene die al enkele weken eerder was gezien aan het kasteel, leek op die van een postbedrijf. Saelens had een gsm besteld en verwachtte dus een pakketje.