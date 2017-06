Serry kocht op 4 november gsm's die gebruikt werden bij uitvoering moord

Bewerkt door: jv

12/06/17 - 12u11 Bron: Belga

Onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdonderzoeker David Roelant. © belga.

Uit het onderzoek naar de zogenoemde kasteelmoord blijkt dat beklaagde Pierre Serry de gsm's die gebruikt werden bij de voorbereiding en de uitvoering van de moord, kocht op 4 november 2011. Een dag later overhandigde hij een van de twee gsm's aan Antonius 'Ronnie' van Bommel, een van de vermoedelijke uitvoerders die in het voorjaar van 2012 overleed. Dat blijkt in Brugge op het proces naar de moord op Stijn Saelens.

Onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdonderzoeker David Roelant schetsten voor de correctionele rechtbank hoe er in oktober 2011 toenadering plaatsvond tussen Elisabeth Gyselbrecht en Stijn Saelens, nadat ze met de kinderen was ondergedoken voor hem. Niettemin werd er ook een klacht ingediend met burgerlijke partijstelling, onder meer voor de verkrachting en aanranding van hun dochter, en bedreiging van haar vader, de vermoedelijke opdrachtgever André Gyselbrecht.



Later zou ze daarover verklaren dat ze met die klacht beschermende maatregelen wou verkrijgen voor de kinderen, die Stijn Saelens naar Australië wou meenemen. Ook wou ze hem tot inzicht brengen, zodat hij therapie zou volgen. De vrederechter in Tielt legde in oktober uiteindelijk effectief dergelijke beschermende maatregelen op.



De onderzoekers legden ook uit dat er aanwijzingen zijn dat in die periode een boodschap werd overgemaakt van Franciscus Larmit, een van de vermoedelijke uitvoerders van de moord, aan Evert de Clercq, die ervan verdacht wordt tussenpersoon te zijn geweest. Ronnie Van Bommel zou "mee willen stappen in het verhaal", klonk het daarin. Een andere mogelijkheid is dat die boodschap in de zomer werd overgemaakt.



"Op 4 november 2011 gebeurt er iets bijzonder", zei de onderzoeksrechter. "Op dat moment koopt Pierry Serry de twee gsm's en prepaidkaarten die gelinkt worden aan de voorbereiding en de uitvoering van de feiten op Stijn Saelens." Die gsm's zullen worden gebruikt voor de verdere communicatie tussen Pierry Serry en Antonius van Bommel tot eind januari 2012, dus tot wanneer de moord wordt gepleegd.



Telefonieonderzoek wees uit dat een van de twee gsm's al op 5 oktober aan Antonius van Bommel werd overhandigd. De houder van een van de simkaarten die gebruikt werden, vond de politie terug bij Serry.