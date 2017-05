Discussie op proces Kasteelmoord over psychotherapeut uit Ruiselede

Door: redactie

Tijdens de zitting over de kasteelmoord is vandaag een korte discussie ontstaan over de verklaringen van een psychotherapeut uit de omgeving van André Gyselbrecht. De man uit Ruiselede schreef in een brief dat hij zich 'ernstig geïntimideerd' voelde door de onderzoeksrechter en is ondertussen verhoord door de politie.

Onderzoeksrechter Koen Wittouck. © belga. Op 2 mei kwam Johan Platteau tijdens de eerste procesdag met een brief van de bewuste psychotherapeut op de proppen. In de brief stond dat de man zich 'ernstig geïntimideerd' voelde door onderzoeksrechter Koen Wittouck. De advocaat van André Gyselbrecht nam zelfs de woorden 'bedreigd' in de mond, waardoor het toen tot een hevig incident kwam met de raadsman van Pierre Serry.



Volgens meester Platteau is de bewuste kennis van André Gyselbrecht ondertussen opnieuw ondervraagd door de politie. "Ik heb dat toch via via vernomen. Ik zou op prijs stellen dat dit net als alle andere verklaringen aan het dossier wordt gevoegd." Het OM vond het erg opvallend dat de advocaat al van dat verhoor op de hoogte was. "Het is bovendien toch uiterst merkwaardig dat hij na 3,5 jaar klachten heeft over hoe zijn verhoor toen is verlopen", aldus Céline D'havé, die het nieuwe verhoor aan het dossier liet toevoegen.



