Ze keken naar de vreselijkste foto's alsof het dia's waren van een reis

KASTEELMOORD Stijn Saelens is eerst geslagen, dan met één schot in de rug geëxecuteerd en vervolgens snel doodgebloed. Hij heeft nog enkele minuten geleefd, maar was al bewusteloos toen hij zijn kasteel werd uitgesleept. Dat blijkt uit de getuigenissen van wetsdokter Geert Van Parys en wapendeskundige Erik De Durpel.

Die twee werden in de winter van 2012 door de onderzoekers snel naar het kasteel gesommeerd om te zien wat ze konden afleiden uit de 'crime scene'. Er lag één kogelhuls, wat stukjes van het projectiel en veel bloed. Ingenieur De Durpel kon zo opmaken dat er één schot afgevuurd was met een halfautomatisch pistool. De uitgeworpen 9mm parabellumhuls lag onder de radiator in de hall, de meeste kogelfragmenten vlakbij.



De Durpel: "Dat is eerder uitzonderlijk en leerde dat het schot van dichtbij naar de grond was afgevuurd." Van Parys: "De bloedsporen toonden dat er vitale organen moesten geraakt zijn, de sleepsporen dat het slachtoffer al bewusteloos was toen hij werd meegesleurd. Zijn hart heeft nog drie à tien minuten gewerkt."



Tandonderzoek

Toen zijn lijk werd teruggevonden, was er tandonderzoek nodig om te weten dat het om Stijn Saelens ging. Zijn gezicht was onherkenbaar verminkt en een deel van zijn donkere haar was blond, doordat de daders hem hadden overgoten met een bijtend product op basis van waterstofperoxide.



