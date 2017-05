LIVE: Proces kasteelmoord met vertraging van start

SPS

Voor de Brugse correctionele rechtbank is om 10.15 uur het proces over de kasteelmoord opnieuw van start gegaan. André Gyselbrecht (66), Pierre Serry (66), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) staan er terecht voor de moord op Stijn Saelens uit Wingene. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

De zitting startte met ruim een uur vertraging. De overbrenging van André Gyselbrecht vanuit de gevangenis van Beveren nam door het verkeer blijkbaar meer tijd in beslag dan verwacht.



Tijdens het onderzoek hield dokter Gyselbrecht vol dat het enkel de bedoeling was om zijn schoonzoon een lesje te leren. Op de eerste dag van het proces, dinsdag, legde hij dan toch volledige bekentenissen af waardoor de getuigenverhoren van gisteren werden uitgesteld. Vandaag komen wel nog de wetsdokter en de wapendeskundige aan het woord. De publieke belangstelling is minder groot dan dinsdag, maar uiteindelijk liep de zaal toch aardig vol.