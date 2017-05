André Gyselbrecht tevreden met bevalling dochter: "Blij dat Elisabeth nu man heeft die goed voor haar zorgt"

BJORN MAECKELBERGH

2/05/17 - 05u00

Elisabeth Gyselbrecht en haar nieuwe vriend, Yves W. © kos.

KASTEELMOORD Elisabeth Gyselbrecht, de weduwe van Stijn Saelens, is bevallen van een dochtertje. Daardoor is het onduidelijk of ze vandaag op de start van het proces over de kasteelmoord aanwezig zal zijn. Sowieso zit ze, door haar vader André, in een verwrongen positie. Want hij neemt plaats op de beklaagdenbank, omdat hij de moord op haar toenmalige man besteld zou hebben.