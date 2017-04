André Gyselbrecht blijft in de cel in zaak kasteelmoord

EB

27/04/17 - 18u30 Bron: Belga

André Gyselbrecht. © BELGA.

In de zaak van de kasteelmoord blijft dokter André Gyselbrecht, de schoonvader van het slachtoffer Stijn Saelens, in de cel. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist.

André Gyselbrecht zit sinds eind juni 2015 in de cel nadat hij opnieuw aangehouden werd door de onderzoeksrechter in Brugge. De speurders zien de schoonvader van Stijn Saelens nog steeds als de opdrachtgever voor de kasteelmoord eind januari 2012 in Wingene.



De verdediging van Gyselbrecht had een verzoekschrift ingediend om hem vrij te laten onder voorwaarden, maar de raadkamer in Brugge had dat afgewezen. Advocaten Johan Platteau en Filip D'Hont gingen daartegen in beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling. De KI oordeelde donderdag echter dat Gyselbrecht aangehouden blijft.



Op het proces over de moord op Stijn Saelens komen op dinsdag 2 mei de getuigenverhoren aan bod.