André Gyselbrecht in beroep tegen tussenvonnis

Kasteelmoord In de zaak van de kasteelmoord heeft de verdediging van André Gyselbrecht beroep aangetekend tegen het tussenvonnis dat de correctionele rechtbank op 27 maart heeft uitgesproken. Dat bevestigt meester Johan Platteau. In dat tussenvonnis werd onder andere de getuigenlijst bepaald.

Op 27 maart oordeelde de rechtbank dat elf mensen worden opgeroepen om vanaf 2 mei te getuigen op het proces over de moord op Stijn Saelens. De verdediging wilde heel wat meer getuigen aan het woord laten komen. "Het is voor ons onaanvaardbaar dat bepaalde getuigen niet opgeroepen zijn", aldus meester Johan Platteau. Op de getuigenlijst van de verdediging stonden onder andere voormalig onderzoeksrechter Paul Gevaert en een hele reeks politiemensen. Meester Platteau wilde ook een Nederlandse vrouw oproepen die beweert dat ze in Australië verkracht werd door Stijn Saelens.



Tijdens de inleidende zitting stelde de verdediging van André Gyselbrecht de bevoegdheid van de correctionele rechtbank in vraag. Sinds de Potpourri II moeten moordzaken immers niet noodzakelijk voor het hof van assisen behandeld worden. Die nieuwe wetgeving werd door de verdediging omschreven als een omzeiling van de grondwet.



Meester Filip D'Hont kaartte toen ook de onduidelijkheid over de maximumstraf aan. Volgens de nieuwe wetgeving is 40 jaar cel de correctionele maximumstraf voor moord. De feiten zijn echter van voor de nieuwe wet, waardoor algemeen wordt aangenomen dat 30 jaar de maximumstraf is. Verschillende advocaten wierpen al de stelling op dat meer dan 20 jaar cel niet mogelijk is. De verdediging van André Gyselbrecht vroeg daarom expliciet dat de rechtbank hier stelling over zou innemen.



In het tussenvonnis werd echter gesteld dat de rechtbank zich pas in het uiteindelijke vonnis over die kwesties zal uitspreken. "Maar een rechter die niet bevoegd is, kan natuurlijk geen onderzoeksdaden bevelen", aldus meester Johan Platteau. In die visie heeft de rechtbank dus eigenlijk wel al geoordeeld dat het bevoegd is om de zaak te behandelen. Ook om die reden hebben de advocaten van André Gyselbrecht beroep aangetekend tegen het tussenvonnis.



Het eigenlijke proces over de kasteelmoord start op dinsdag 2 mei met de getuigenverhoren. Het hoger beroep van André Gyselbrecht zal daar niets aan veranderen, het tussenvonnis blijft uitvoerbaar.