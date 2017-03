Dokter Gyselbrecht wil 128 getuigen horen

(KW/BJM)

Vandaag gaat in Brugge het proces rond de kasteelmoord van start. De vermoedelijke opdrachtgever, dokter André Gyselbrecht, heeft een lijst klaar van 128 getuigen die hij in de loop van de rechtszaak wil horen. Bij verdachte Pierre Serry zijn dat er... nul.

Het proces begint met een 'inleidende zitting', ­waarop de agenda voor de komende weken en ­maanden wordt bepaald. Alle advocaten zullen kenbaar ­maken welke getuigen ze ­willen oproepen. "Het mag u niet verbazen dat mijn cliënt geen gebrek heeft aan mensen die goed over hem spreken", zegt advocaat Johan Platteau over de forse 'verlanglijst' van André Gyselbrecht. Of de rechtbank akkoord gaat met zoveel getuigen, valt nog af te wachten.



