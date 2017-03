Proces kasteelmoord vandaag van start: advocaat stapt in extremis op

Door: redactie

Het proces over de moord op Stijn Saelens gaat vandaag van start voor de correctionele rechtbank van Brugge. André Gyselbrecht, Pierre Serry, Franciscus Larmit en Evert de Clercq moeten zich verantwoorden voor hun rol in de zogenaamde kasteelmoord. Het proces begint alvast met een valse noot. De advocaat van de vier kinderen van Saelens stapte gisteravond in extremis op. Alle ontwikkelingen kan u hier vandaag live volgen.

Het proces ten gronde gaat vandaag van start met een inleidende zitting. Op de zitting zullen alle partijen aan de rechtbank bepaalde verzoeken kunnen richten. Wellicht zal er om conclusietermijnen gevraagd worden, waardoor de zaak sowieso moet worden uitgesteld. Los daarvan zullen de advocaten sowieso vragen om enkele getuigen op te roepen. In het geval van dokter Gyselbrecht, de vermoedelijke opdrachtgever, gaat het om een lijst van 128 getuigen. Bij verdachte Pierre Serry zijn dat er nul. Of de rechtbank akkoord gaat met zoveel getuigen, valt nog af te wachten. De getuigenverhoren zouden vrij snel kunnen plaatsvinden en nemen mogelijk enkele dagen in beslag.



Het is minder duidelijk wanneer de zaak effectief gepleit kan worden. De rechtbank heeft aan de verdediging van Larmit al te kennen gegeven dat een vonnis voor de zomer mogelijk is. In dat geval zou de zaak al in mei gepleit moeten worden. De vraag tot conclusietermijnen kan echter leiden tot een uitstel naar het najaar.



Wie er vandaag niet zal bijzijn, is de advocaat van de vier kinderen van Saelens. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Volgens de krant ontdekte zijn stafhouder dat hij eerder al als vrederechter over het gezin had geoordeeld. "Ik wil de sereniteit van de rechtszaak niet in het gedrang brengen", zegt advocaat Koen Gobin.



"Voor de tweede keer worden de rechten van de kinderen geschonden. Het openbaar ministerie neemt hun advocaat af, vlak voor de start van het proces", ­reageert de familie Gyselbrecht. "Ze hebben geen stem in dit proces. De nieuwe advocaat kan het hele dossier, 60.000 pagina's, onmogelijk nog inlezen. Dit is schrijnend."