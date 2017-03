LIVE - proces kasteelmoord van start: nieuwe voogd voor kinderen in allerijl opgeroepen

Siebe De Voogt en Mathias Mariën

9/03/17 - 06u30

© Henk Deleu.

Het proces over de moord op Stijn Saelens gaat vandaag van start voor de correctionele rechtbank van Brugge. André Gyselbrecht, Pierre Serry, Franciscus Larmit en Evert de Clercq moeten zich verantwoorden voor hun rol in de zogenaamde kasteelmoord. Het proces begint alvast met een valse noot. De advocaat van de vier kinderen van Saelens stapte gisteravond in extremis op. Alle ontwikkelingen kan u hier vandaag live volgen.

10.13 uur: videoverhoor Het openbaar ministerie - vertegenwoordigd door procureurs Celine d'Have en Fien Maddens - krijgt een eerste maal het woord: zij wensen de hoofdonderzoeker David Roelant op te roepen, net als de wapendeskundige en wetsgeneesheer.



De rechtbank stelt voor de getuigen te verhoren via videoverbinding of audio-opnames en die opnames te voegen aan het dossier. De verschillende partijen hebben geen bezwaar.

10.07: getuigenlijst Elisabeth Gyselbrecht vraagt vier getuigen: onder meer de psycholoog die optrad als gezinstherapeut in het kader van de echtelijke problemen, een van de beste vrienden van Saelens en de Nederlandse dame die een brief schreef over feiten die zich zouden hebben afgespeeld tussen haar en Stijn Saelens in Australië.



De familie Saelens vraagt 1 getuige: de verbalisant die het onderzoek voerde naar het vermeende incest van Stijn Saelens.

10.00 uur: schadevergoeding Advocaat Filip Van Hende stelt zich burgerlijke partij voor de twee broers van Stijn Saelens: Harald en Dieder, meester Jan Leysen voor de ouders van het slachtoffer: Werner Saelens en Anne-Marie Dupont. Advocaat Luc Arnou volgt voor weduwe Elisabeth Gyselbrecht. Hij vraagt een voorlopige schadevergoeding van 1 euro. De minderjarige kinderen van Saelens vragen 1 euro provisioneel. Ook Yves Wolfcarius - die eerder optrad als voogd ad hoc van de kinderen en momenteel een relatie heeft met Elisabeth - stelt zich burgerlijke partij voor een voorlopige som van 1 euro.

9.53 uur: zitting wordt hervat Advocaat Rik Demeyer is zonet de zaal binnengewandeld. De zitting wordt hernomen.

9.42 uur: nieuwe voogd De rechtbank stelt ambtshalve advocaat Rik Demeyer aan als voogd ad hoc. Meester Demeyer wordt nu opgebeld met de vraag of hij naar de rechtszaal kan komen. Het proces ligt opnieuw vijf minuten stil.

9.30 uur: voogd Koen Gobin, de voogd ad hoc van de minderjarige kinderen van Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht, zegt de rechtbank geen polemiek te willen starten. Hij wenst zich terug te trekken, ook al is hij zelf van oordeel dat hij wel degelijk hun belangen kan verdedigen. Luc Arnou, de raadsman van weduwe Elisabeth Gyselbrecht, legt een verzoekschrift neer om een vriend van zijn cliënte aan te stellen als voogd ad hoc: Bernard Parmentier. Hij was een gemeenschappelijke vriend van Elisabeth en haar man Stijn Saelens. "Hij kwam geregeld bij hen over de vloer en heeft ook een bijzonder contact met de kinderen." De rechtbank heeft zich een eerste maal teruggetrokken om zich over het voorstel te beraden.

9.20 uur: redelijke termijn "Wij willen de zaak binnen een redelijke termijn afwerken", stelt voorzitter Els D'Hooghe bij aanvang van de zitting. "De rechtbank trekt de nodige tijd uit om de zaak grondig en op serene wijze te behandelen". Ze kondigt aan dat de burgerlijke partijen zich vandaag al kunnen stellen, waarna de proceskalender zal besproken worden.



Ook tweede uitvoerder Roy Larmit blijkt aanwezig. Hij werd even later de zaal binnen geleid. © Henk Deleu.

63 kaften © Henk Deleu. Voorzitter Els D'Hooghe is samen met rechters Bruno Criel en Veronique Hameeuw de zaal binnengekomen. Het proces gaat binnen een tiental minuten van start. Slechts twee van de vier beklaagden zijn aanwezig: opdrachtgever André Gyselbrecht en fixer Pierre Serry. De tweede tussenpersoon Evert de Clercq wordt vertegenwoordigd door zijn advocaat Thomas Gillis maar stuurt zelf zijn kat, net als tweede uitvoerder Roy Larmit. Van de burgerlijke partijen is niemand in persoon aanwezig. Vooraan in de zaal ligt het dossier dat maar liefst 63 kaften beslaat.

8.54 uur: steun © Mathias Mariën. Peter Gyselbrecht, die als schoonbroer van Stijn Saelens lang verdacht was in de zaak, is vandaag ook aanwezig. Hij kwam zonet de zittingszaal binnengestapt. Er is ook massale belangstelling voor de advocaten die toekomen.



Enkele sympathisanten van dokter Andre Gyselbrecht plaatsten borden voor de rechtbank om hem te steunen. "Wij blijven dokter Andre steunen. Het enige wat hij wou, is Saelens een lesje leren. De rechtbank zal zwart op wit zijn schuld aan moord moeten bewijzen." Viviane De Craene (54) kwam met de wagen uit Tielt en blijft de dokter steunen. © Mathias Mariën. © Mathias Mariën.

8.41 uur: verhoogde veiligheidsmaatregelen Een halfuur voor de start van de inleidingszitting zijn de deuren van de zittingszaal open. In de Brugse rechtbank zijn verhoogde veiligheidsmaatregelen getroffen. Zowel publiek als pers moeten voor het betreden van de zaal door een metaaldetector. Een vijftiental agenten houden een extra oogje in het zeil. © Henk Deleu.